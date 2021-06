Steelrising: Uprising-Trailer als Lebenszeichen des Spiels von Spiders

Bei der IGN Expo haben Nacon und Spiders einen kurzen Trailer zu Steelrising gezeigt, der Einblicke in den Kontext des Spiels gibt. In dem alternativen Geschichtsszenario ist die Französische Revolution ins Stocken geraten.Nacon: "1789 ist das Jahr des Sturms auf die Bastille und der Beginn des Untergangs der Monarchie. Steelrising zeigt eine alternative Version der Geschichte: Was wäre, wenn König Ludwig XVI., der die Uhrmacherei liebte, eine Armee von Robotern gebaut hätte, die den Aufstand niederschlagen könnte? Diese Armee ist mächtig und grausam. Sie verschont niemanden und bestraft Rebellen mit Gewalt. Paris brennt und blutet. Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht. In diesem Chaos übernehmen die Spieler die Rolle von Aegis, eines Roboters und Leibwächters von Marie-Antoinette. Von der Königin beauftragt, streift Aegis durch ein Paris, in dem es von Maschinen wimmelt. Jeder Kampf mit diesen mechanischen Gegnern ist eine Herausforderung, bei der die Fähigkeiten des Spielers einer schweren Prüfung unterzogen werden."Steelrising für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X ist das neue Projekt von Spiders. Das französische Studio war zuvor für Mars: War Logs The Technomancer und Greedfall verantwortlich. Es soll 2022 veröffentlicht werden.Im Gegensatz zu anderen Spielen des Studios soll diesmal stärker auf Action gesetzt werden. Die Waffen von Aegis sind direkt in ihren robotischen Körper integriert und erlauben unterschiedliche Nah- und Fernkampfaktionen je nach Vorliebe der Spieler. Vielmehr wollen die Entwickler für einen flüssigen Übergang zwischen der Erkundung und den Kämpfen sorgen. Nebenquests sollen die Spielwelt vertiefen und als Quelle für neue Ausrüstung dienen.Letztes aktuelles Video: UprisingTrailer