Steelrising: Neuer Trailer mit Bosskämpfen und Techniken

Gute Stimmung, große Gegner

Release im September

Auch das kommende Actionspiel Steelrising ( ab 42,49€ bei vorbestellen ) war ein Teil der Nacon Connect. Die in der Zeit einer alternativen französischen Revolution angesiedelte Klopperei zeigt im neuen Trailer einige Bosskämpfe.Das Bodyguard-Püppchen Aegis, das eigentlich Königin Marie Antoinette unterstellt ist, muss sich im Spielverlauf mit zahlreichen, phantasievoll gestalteten Angreifern abmühen, die vom unerbittlichen König Louis XVI ausgesandt wurden.Neben kleineren Gegnern bekommt es die flinke Aegis natürlich auch mit ein paar riesigen Ausgeburten zu tun, die nur mit viel Geschick und der Nutzung aller zur Verfügung stehenden Mittel, auf die Matte geschickt werden können. Im neuen Trailer des Actiontitels, der ein wenig wie ein etwas bodenständigeres Bayonetta im Mittelalter wirkt, sind Auseinandersetzungen mit riesigen, lebendig gewordenen Guillotinen, Tee-Kessel-Rittern und anderen, dampfenden Scheusalen zu sehen.Das Moveset des wehrhaften Püppchens kommt dabei im frischen Material noch ein wenig kraftlos rüber, vielleicht wollen die Entwickler noch nicht die mächtigeren Angriffe zeigen, über die Aegis zusätzlich verfügen soll.Steelrising befindet sich passenderweise im französischen Studio Spiders, das sich auch für das Rollenspiel Greedfall verantwortlich zeichnet, in der Entwicklung – und diese dürfte bald abgeschlossen sein. Denn das interessante Actionspiel soll schon am 08. September 22 für PC, PS5 und Xbox Series verfügbar sein.