Death Crown: Monochrome Echtzeit-Strategie fällt auf PS4, Xbox One und Switch ein

Klares strategisches Gameplay Alles ist sehr einfach: Sie haben nur Kasernen, die Truppen produzieren, eine Mine, die Gold produziert, und einen Turm, der Ihre Gebäude schützt. Jedes Gebäude ist sehr wichtig!

Lokaler Multiplayer. Erbarmungswürdige Menschen in einem Koop mit einem Freund zu bestrafen, macht viel mehr Spaß! Und danach können Sie herausfinden, wer im PVP-Modus kühler ist.

Ein unvergesslicher visueller Stil. Im Ernst, wie viele Strategien im 1-Bit-Stil kennen Sie?

Untypische Geschichte. Verbessern Sie Ihre Truppen, marschieren Sie durch die feindlichen Länder und säen Sie Tod und Zerstörung. Sehen Sie den Fall des Königreichs der Menschen in einer atemberaubenden Kampagne.

Am 12. November 2020 wollen CO5MONAUT, Stas Pisarev und BadLand Publishing das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Echtzeit-Strategiespiel Death Crown auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen In der Spielbeschreibung heißt es: "Death Crown ist eine minimalistische Echtzeitstrategie im 1-Bit-Stil, bei der Sie der Tod selbst sein werden, ihre Legionen des Todes befehligen und das Königreich des Menschen für ihr Selbstbewusstsein bestrafen. (...) Am Ende des Millenniumskrieges, als alle Friedhöfe mit den Leichen der toten Krieger überfüllt waren, kam derjenige, der König genannt wurde. Dank seines unnachgiebigen Willens gelang es King, alle Länder zu unterwerfen und zu vereinen. Das Königreich erschien und die Ära des Menschen begann.Der König regierte weise und fair, aber seine Zeit in diesem Land war knapp: Der Tod folgte ihm. Aber der Wille des Königs war so stark, dass er den Tod ablehnen konnte. Er war so stolz, dass er den Tod selbst demütigte. Die Vorstellung von der überwältigenden Macht und Unsterblichkeit ließ ihn nicht los. Der König erkannte, dass die Macht über die Lebenden nicht genug für ihn war. Der König entschied sich für das mächtige Artefakt, bekannt als die Todeskrone. So beginnt der Krieg der Todeskrone."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer