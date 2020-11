Death Crown: Konsolenadaptionen der monochromen Echtzeit-Strategie verspäten sich

Eigentlich wollten CO5MONAUT, Stas Pisarev und BadLand Publishing das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete sowie aktuell mit einem 65-prozentigen Rabatt angebotene Echtzeit-Strategiespiel Death Crown am 12. November 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Aufgrund technischer Schwierigkeiten musste die Veröffentlichung allerdings kurzfristig auf den 11. Februar 2021 verschoben werden PC-Spieler können sich derweil für 3,99 Euro mit dem frisch veröffentlichten Demonic Menace DLC vergnügen, dessen Feldzug weitere 21 Missionen, vier Bosse und fünf Story-Sequenzen umfasst, direkt an die ursprüngliche Kampagne anknüpft und neben der neuen Dämonen-Fraktion, auch eine neue Karte, neues Terrain und neue Landschaftsmerkmale beinhaltet.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer