Earth Defense Force: World Brothers: Die Rettung der Voxel-Erde beginnt Ende Mai auf PC, PS4 und Switch

Die Voxel-Erde darf in Earth Defense Force: World Brothers ab dem 27. Mai 2021 auch in Nordamerika, Europa und Asien auf PC (Steam), PlayStation 4 und Switch gerettet werden. Das Spiel von D3Publisher und Entwickler Yuke's wird in englischer Sprache erscheinen. In Japan wurde das Spiel bereits am 24. Dezember 2020 veröffentlicht.D3Publisher: "Wie schon auf der weltweiten Ankündigung während eines Livestream-Events auf der Tokyo Game Show 2020 zu sehen war, wird Earth Defense Force: World Brothers dank seinem 3D-Voxel-Stil einen gänzlich anderen Look aufweisen als die bisherigen Spiele der Reihe. Fans von EDF können sich auf ein Spiel einstellen, das zusätzlich zu den neuen Inhalten vollgepackt mit Klassikern aus jedem Hauptspiel der Reihe ist, einschließlich von Waffen, historischen Soldatenklassen und Feinden - die Spieler haben also die volle Auswahl beim Zusammenstellen ihrer Viererteams. Neue Spieler können sich auf gigantische Gegner freuen, darunter Insekten, Roboter und Aliens, die alle aus 3D-Pixeln erstellt wurden, sowie auf ein großes Arsenal an Waffen und Soldatenklassen, von denen jede über eigene, einzigartige Fähigkeiten verfügt, mit denen sie ihre Feinde in Earth Defense Force: World Brothers vernichten können. Das Ziel dieses Debüts der beliebten Third-Person-Shooter-Reihe auf einem brandneuen Markt liegt darin, sowohl alten EDF-Fans wie auch neuen Rekruten ein neuartiges und fesselndes Spielerlebnis zu bieten."Abgesehen davon, dass man die Welt in der Kampagne im Alleingang mit KI-Teamkameraden retten kann, gibt es auch auf jeder Plattform eine Koop-Multiplayer-Möglichkeit für bis zu vier Spieler (ohne Cross-Play). Auf der PS4 wird eine Split-Screen-Option geboten. Die Switch-Version kann im LAN mit vier Personen gespielt werden.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer