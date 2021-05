Earth Defense Force: World Brothers: Rettet die Voxel-Welt!

Erstelle deine eigene EDF-Einheit: EDF-Mitglieder kämpfen alleine in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Hilf den Mitgliedern, damit sie sich dir anschließen und erstelle so dein eigenes Team. Jede Mission kann mit maximal 4 Mitgliedern bestritten werden. Wechsle zwischen den einzelnen Teammitgliedern und nutze ihre einzigartigen Fähigkeiten, die sich je nach Situation als sehr nützlich im Kampf erweisen.

Rekrutiere Soldaten von vorherigen EDF-Titeln: Die Charaktere aus dem ersten Titel "EDF1" ("Monster Attack") bis hin zum neuesten Titel "Earth Defense Force 5" und auch aus den Spin-off Titeln werden als Blockversion erscheinen. Ebenfalls enthalten ist eine große Auswahl an Waffen und Fahrzeugen aus früheren EDF-Titeln. Ob Veteran, bei dem die Serie Nostalgie auslöst, oder Anfänger, der den Titel zum ersten Mal spielt, auf jeden wartet ein besonderes Spielerlebnis.

Auch die feindlichen Charaktere aus früheren Titeln sind mit dabei: Die Feinde, die auf der Erde eingefallen sind, sind in die Parallelwelt übergetreten, um am verbotenen Krieg teilzunehmen. Die vertrauten Feinde werden natürlich im Block-Design ihren Auftritt haben.

Kooperatives Online-Spiel: Unterstützt werden kooperative Online-Spiele für bis zu 4 Spieler, in denen jeder Spieler mit seinem eigenen Team kämpft.

Am 27. Mai 2021 haben D3Publisher und Yuke's den kooperativen Voxel-Shooter Earth Defense Force: World Brothers für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Via eShop PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (47,99 Euro statt 59,99 Euro). Auf PS4 und Switch ist zudem eine ebenfalls rabattierte Deluxe Edition inklusive aller bis dato verfügbaren DLCs erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine quadratische, eigentlich friedliche Erde irgendwo in einer Parallelwelt wird vom Bösen befallen. Mehrere Motherships, angeführt vom Invasor Dark Tyrant, begannen plötzlich mit dem Angriff auf die Erde, die daraufhin auseinandergefallen ist. Schon früher wurde die Erde von Aggressors, Ravagers und Invaders attackiert ... aber es gab mutige Krieger, die die Erde jedes Mal vor den Eindringlingen aus dem Universum beschützten: die Earth Defense Force, genannt EDF. Die EDF-Mitglieder kämpfen in verschiedenen Teilen der Erde, die auseinandergefallen ist. Die Menschen sind verzweifelt, die Landwege sind abgeschnitten und die Nahrungsmittelversorgung ist unzureichend. Schlüpfe in die Rolle des EDF-Kommandeurs, sammle die auf der ganzen Welt verstreuten EDF-Mitglieder ein und starte einen Gegenangriff. Nur du und dein starkes Team können die quadratische Erde noch retten!"Als Features werden genannt:Plattformübergreifendes Spielen sei zwar nicht möglich aber auf der PS4 kann man auch zu zweit mit geteiltem Bildschirm spielen, während es auf Switch einen Vier-Spieler-LAN-Modus gibt. "Im Namen von D3Publisher und den Entwicklern freue ich mich, Fans der Reihe und neuen Spielern das neuste EDF in einem frischen Gewand zu präsentieren", so Nobuyuki Okajima, Produzent und Schöpfer der EDF-Reihe. "Unser Ziel bei EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS war es, ein EDF-Erlebnis zu erschaffen, das sowohl unsere treuen Fans also auch eine neue Spielergeneration anspricht, die noch nie zuvor die Chance hatten unseren Planeten zu retten. Ich hoffe, dass allen dieses neue Kapitel Spaß macht, wenn sie mit Freunden darum kämpfen, einer zerschlagenen Welt den Frieden zu bringen!"Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer