Supermarket Shriek: Verrücktes Einkaufswagenrennen nimmt Kurs auf PS4, Switch und Steam

Billy Goat Entertainment und PQube werden das bereits via Microsoft Store für Xbox One und PC erschienene Einkaufswagenrennen Supermarket Shriek 2020 auch für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam veröffentlichen. Die Umsetzungen sollen mit zusätzlichen Features und Spielmodi aufwarten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe ein Einkaufswagen-Rennspiel mit einem ungleichen Duo, überwinde in verschiedenen Läden gefährliche Hindernisse und meistere tödliche Herausforderungen. In einer dystopischen alternativen Realität in nicht allzu ferner Zukunft (oder so) begeben sich unsere Helden auf eine Reise, bei der sie mehr über sich selbst erfahren und SPAREN! 3 Dosen zum Preis von 2, solange der Vorrat reicht (es gelten die AGB).Beschleunige unsere Helden mit wildem Geschrei! Erlebe das Abenteuer solo oder mit einem Freund in einer unvergleichlichen Koop-Erfahrung. Aber es gibt noch mehr! Tun dir schon die Daumen weh von all den Abenden, an denen du n00bs geownt hast? Warum holst du nicht die alten USB-Mikros aus dem Keller, die dort seit dem Musikspielboom von 2007 verstauben, und probierst unser 'Duett'-Koop aus? Trällert zu zweit um euer Leben in einem Modus, von dem auch die Nachbarn was haben!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch Steam