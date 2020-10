Supermarket Shriek: Startschuss für das verrücktes Einkaufswagenrennen auf PS4, Switch und Steam

Ein vollkommen neues Kart-Rennspiel - Treibe unsere beiden Helden mit ihren wilden, unverständlichen Schreien an! Nutze die Schreie von Mann und Ziege in perfekter Harmonie, um die irrsinnige Physik zu meistern und Level abzuschließen!

Eine Welt voller wahnsinniger Hindernisse - Rase durch Geschäfte, Boutiquen und Supermärkte - überwinde dabei einen unerbittlichen Ansturm von Hindernissen! Von Alltäglichem (Bohnendosen) zu Absurdem (Feuergruben, Schwingäxte, Sumoringer & mehr!).

Actiongeladene Spielmodi - Die 38 Level umfassen abgefahrene Hindernisparcours, zeitlich begrenzte Collectathons und nicht zu vergessen den Modus, in dem man die Bohnendosen umwirft.

Eine "Epische" Reise - In einer dystopischen alternativen Realität in nicht allzu ferner Zukunft (oder so) müssen sich unsere Helden auf eine Reise begeben, bei der sie mehr über sich selbst erfahren und letztendlich im Konservendosenregal mit 3 Dosen zum Preis von 2 SPAREN...



Spiele allein, mit deinem Ziegenfreund oder mit einer Herde! - Begib dich allein auf dieses Abenteuer oder lass dir von einem Freund helfen für ein noch nie dagewesenes Koop-Erlebnis! Es gibt auch 3 chaotische PvP-Party-Modi für 2 bis 4 Spieler!

Wirf dich in Schale - Passe das Aussehen deiner Charaktere mit über 50 Anpassungsmöglichkeiten an! Wähle aus einer Reihe exzellenter Hemd- und Krawattenkombinationen sowie einer ausgefallenen Kopfbedeckung!

Erlebt den Koop-Modus "Duett" - Ja, du und ein Freund könnt euch *buchstäblich* mit einem Mikro zum Ruhm schreien. Ein Modus, über den eure Nachbarn sicherlich reden werden! (nur PS4 und PC)

Am 23. Oktober 2020 haben Billy Goat Entertainment und PQube das bereits letztes Jahr via Microsoft Store für Xbox One und PC erschienene Einkaufswagenrennen Supermarket Shriek ab 14,25€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam (inklusive zehn Prozent Launch-Rabatt) veröffentlicht. Die Konsolenfassungen sind neben PlayStation Store und eShop , wo jeweils 19,99 Euro für den Download fällig werden, auch als Boxversionen im Handel erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Begleite das ungewöhnliche Mann-Ziege-Duo in diesem einzigartigen Einkaufswagen-Rennspiel, während sie gefährliche Hindernisse überwinden und tödliche Herausforderungen in einer Reihe von Geschäften, Boutiquen und Supermärkten meistern. Ein außergewöhnliches Solo-Abenteuer und ein wirklich einmaliges Koop-Erlebnis! Schrei wie ein Mann! Schrei wie eine Ziege! Schreit gemeinsam!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch Steam