Scrapnaut: Steampunk-Survival-Abenteuer erhält kostenlosen Prolog

Am 9. September 2020 haben SpiffyBit und RockGame einen Prolog für ihr Ende 2020 in den Early Access auf PC ( Steam ) startendes Steampunk-Survival-Abenteuer Scrapnaut veröffentlicht. Scrapnaut: Prologue , so der Titel, kann kostenlos über Valves Download-Portal heruntergeladen werden.Die Macher beschreiben Scrapnaut als einen aus der Draufsicht präsentierten Überlebenskampf in einer offenen Steampunk-Welt mit unterschiedlichen Biomen. Im Fokus stehen Erkundung, Beutejagd, Basisbau und Ressourcen-Management - von der Nahrungsmittelproduktion über die Sauerstoffkontrolle bis hin zur Stromerzeugung. Kämpfe soll es ebenfalls geben, auch wenn Flucht oftmals die bessere Option sei.Letztes aktuelles Video: PrologTrailer