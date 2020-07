Zoids Wild: Blast Unleashed: Anime-Mechs nehmen Kurs auf Switch

Intensive Zweikämpfe – Mecha-Duelle zwischen zwei Spielern mit atemberaubenden 3D-Kämpfen

Werde Teil des Zoids-Universums – Spiele als einer von zahlreichen originalgetreuen Zoids-Charakteren

Neue Geschichte – Kämpfe im Krieg zwischen den Fraktionen und entdecke eine neue Unterart der Zoids

2-Spieler-Modus – Teste dein Kampfgeschick gegen andere Spieler

Einfache Steuerung – Kette Aktionen aneinander und mache Gegner mit deinem Final Blast fertig

Am 16. Oktober 2020 wollen Outright Games und CodeGlue das Mech-Kampfspiel Zoids Wild: Blast Unleashed für Nintendo Switch veröffentlichen . Spielbeschreibung des Herstellers: "In Zoids Wild: Blast Unleashed entfesseln die Spieler die wilden Mecha-Kräfte und animalischen Instinkte der Zoids in atemberaubenden Duellen gegen Freunde oder in einer neuen Zoids-Geschichte für Einzelspieler, die sich um den Krieg zwischen Arashis Team Freedom und dem machthungrigen Team Dark Metal dreht.Das brandneue Videospiel basiert auf der Hit-Anime-Serie 'Zoids Wild', dem neuesten Ableger der über 35 Jahre alten, aus Modellbausätzen, Comics, TV-Serien und Videospielen bekannten Marke. Mit Grafiken im Stil des Animes und intuitiven 3D-Kämpfen ist Zoids Wild Blast Unleashed das ultimative Mecha-Kampfspiel!""Wir sind begeistert, diesen neuesten Ableger der legendären Zoids-Serie in den Westen zu bringen", so Terry Malham, CEO von Outright Games. "Das ist eine generationenübergreifende Marke, die Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene, und wir können es kaum erwarten, bis die Spieler sich im Herbst in die Action stürzen und zusammen spielen können."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer