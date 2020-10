Zoids Wild: Blast Unleashed: Anime-Mechs landen auf Switch

Intensive Zweikämpfe - Mecha-Duelle zwischen zwei Spielern mit atemberaubenden 3D-Kämpfen

Werde Teil des Zoids-Universums - Spiele als einer von zahlreichen originalgetreuen Zoids-Charakteren

Neue Geschichte - Kämpfe im Krieg zwischen den Fraktionen und entdecke eine neue Unterart der Zoids

2-Spieler-Modus - Teste dein Kampfgeschick gegen andere Spieler

Einfache Steuerung - Reihe Aktionen aneinander und mache Gegner mit deinem Final Blast fertig

Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch) Screenshot - Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch)

Am 16. Oktober 2020 haben Outright Games, TOMY Company und CodeGlue das Mech-Kampfspiel Zoids Wild: Blast Unleashed ab 39,99€ bei kaufen ) exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist sowohl als Download via eShop (Preis: 39,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel erhältlich. Der Hersteller schreibt: "Folge Arashi und seinem Liger und hilf Team Freedom, das machthungrige Dark Metal Empire in spektakulären Kämpfen zu besiegen! Mit atemberaubenden und detailgetreuen Grafiken im Anime-Stil und einem intuitiven 3D-Kampfsystem, mit dem du instinktiv Combos aneinanderreihen kannst, wartet in Zoids Wild: Blast Unleashed ein unvergessliches Abenteuer auf dich. Erlebe die nächste Generation von Mecha-Kämpfen!"Als Hauptmerkmale werden genannt:"Wir sind begeistert, dass wir heute einen neuen Ableger der unglaublich beliebten Zoids in den Westen bringen können", so Terry Malham, CEO von Outright Games. "Das ist eine unglaublich spannende Marke, deren Universum und Tradition sich ideal für eine Adaptierung als Videospiel eignen. Mit einem umfangreichen Cast aus den beliebtesten Zoids und einem tiefgründigen Story-Modus haben wir eine Adaption geschaffen, die der Serie treu bleibt und die die Fans lieben werden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer