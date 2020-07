An Interesting Journey of Monsieur PAF: Puzzle-Hüpfspiel nach Sokoban-Art veröffentlicht

Aktualisierung vom 30. Juli 2020, 10:28 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Juli 2020, 16:17 Uhr:

Inzwischen haben Ernestine und Plug in Digital das Puzzle-Adventure An Interesting Journey of Monsieur PAF alias Eine interessante Reise von Monsieur PAF für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 5. August ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,74 Euro statt 14,99 Euro).Publisher Plug In Digital und Entwickler Ernestine Studio haben ihr isometrisches Knobelspiel An Interesting Journey of Monsieur PAF angekündigt. Historisch bewanderte Spiele-Fans kennen natürlich das knifflige alte Kistenschiebe-Prinzip aus Sokoban , an dem sich der Titel orientiert.Laut Steam-Store soll das Genre mit Hilfe der 3D-Vertikalität in zweidimensionalen Umgebungen neu belebt werden. Der Titel wird am Mittwoch, 29. Juli für Windows, Linux und Mac erscheinen."Gefangen in einem antiken Tempel während einer archäologischen Expedition, muss Monsieur PAF einen Weg finden, um herauszukommen, indem er Rätsel löst, die von einer vergessenen Zivilisation hinterlassen wurden.Eine interessante Reise von Monsieur PAF ist ein Plattform- / isometrisches Puzzlespiel. Monsieur PAF teilt eine ähnliche Mechanik mit der Sokoban und versucht, das Genre mit Hilfe der 3D-Vertikalität in herrlichen selbstgebauten, zweidimensionalen Umgebungen neu zu beleben.