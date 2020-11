Bakugan: Champions von Vestroia: Action-Rollenspiel zur TV-Serie ist kampfbereit

Am 5. November 2020 haben WB Games, Spin Master und WayForward das Action-Rollenspiel Bakugan: Champions von Vestroia ab 38,97€ bei kaufen ) für Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist sowohl als Download via eShop (Preis: 49,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel (Standard Edition und Deluxe Edition) erhältlich. Der Hersteller beschreibt es als "Action-RPG mit einer eigens erstellten Geschichte, welche die TV-Serie erweitern wird und das Bakugan-Universum erstmals auf die Nintendo Switch bringt. Das Abenteuer entführt Spieler auf die ultimative Bakugan-Reise, auf der sie sich mit mächtigen Kreaturen anfreunden, die Bakugan genannt werden, Ausrüstung sammeln sowie ihre Bakugan-Teams anpassen, um sich actionreichen und strategischen Kämpfen zu stellen, in denen sie ihre Fähigkeiten perfektionieren müssen, um zu wahren Meistern von Vestroia zu werden. Spieler können sich auch online in Mehrspielerduellen messen.Erstellt eure Bakugan-Traumteams und messt euch im wettkampforientierten und tiefgehenden Action-Kampfsystem mit anderen Spielern, um zu wahren Helden des Bakugan-Kampfes zu werden. Spieler können neue Bakugan sammeln, indem sie sich auf ihrer Erkundungsreise oder durch den Abschluss von Quests mit ihnen anfreunden. Erhöht ihre Stufen, indem ihr in Bakugan-Kämpfen antretet, und seht dabei zu, wie sie durch Entwicklungen noch mächtiger werden.Das Spiel enthält eine frei erkundbare 3D-Welt, die in verschiedene Distrikte mit eigenen Kampfumgebungen unterteilt ist. Spieler können mit anderen Charakteren interagieren, Quests abschließen und zusammen mit ihren Bakugan-Teams Orte wie eine sonnige Küste, eine dicht bevölkerte Stadt oder eine düstere Fabrik, in der es vor Feinden nur so wimmelt, erkunden.Versammelt drei eurer stärksten Bakugan, die alle über anpassbare Fähigkeiten verfügen und rüstet euer Baku-Gear aus, um für ultimative Team-Kombos zu sorgen. Kombiniert Bakugan aus verschiedenen Fraktionen, wodurch ihre Stärken und Schwächen festgelegt werden und der Strategie in Kämpfen noch mehr Tiefe verliehen wird. Stellt euer Können in Duellen im Online-Mehrspielermodus auf die Probe, in denen euch das Bakugan-Team, das ihr auf eurem Abenteuer trainiert habt, zur Seite steht."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer