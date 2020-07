EA Sports UFC 4: Spielszenen-Trailer zeigt die Neuerungen

EA Sports hat die Neuerungen von UFC 4 im Vergleich zu den Vorgängern näher vorgestellt. Die Entwickler versprechen klar sichtbare Auswirkungen der Kampfaktionen, eine "bessere Kontrolle im Striking, die Real-Player-Motion-Technologie, die das Grappling noch authentischer macht, das neue Submission-System [und] ein generalüberholtes Ground-and-Pound".Das Kampfspiel wird am 14. August 2020 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Publisher: "In EA Sports UFC 4 definieren dein Kampfstil, deine Erfolge und dein Charakter, welche Art von Kämpferin/Kämpfer du wirst. Du kannst deinen Charakter dank eines einheitlichen, alle Spielmodi umfassenden Fortschrittssystems entwickeln und individualisieren. Beschreite im neuen Karrieremodus den Weg vom Amateursport hin zur UFC-Profikarriere. Erlebe den Ursprung des Kampfsports in zwei völlig neuen Umgebungen: „Kumite“ und „The Backyard“. Oder nimm es in Blitz-Kämpfen oder den Online-Weltmeisterschaften mit der ganzen Welt auf und werde zum unangefochtenen Champ. Flüssige Clinch-Angriff-Kombinationen bieten ein besser reagierendes und authentischeres Gameplay im Stehen, während die überarbeiteten Takedown- und Bodenkampf-Mechaniken für mehr Kontrolle in diesen entscheidenden Momenten eines jeden Kampfes sorgen. Ganz gleich, wie oder wo du EA Sports UFC 4 spielst - Du stehst in jedem Kampf im Mittelpunkt."