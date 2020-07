EA Sports UFC 4: Die Reise des Spielers zum Champion im Karrieremodus

EA Sports stellt den überarbeiteten Karrieremodus in UFC 4 im folgenden Trailer näher vor. Dieser Modus soll sich um die Reise des Spielers zum unangefochtenen Champion drehen - innerhalb und außerhalb des Octagons; über Verletzungen bis hin zu den Gewichtsklassen. Coach Davis wird den Spielern dabei helfen, ihren Weg durch die neue Kämpferentwicklung und das Beziehungssystem (Freundschaft und Rivalität) des Spiels zu beschreiten.EA: "Dank der neuen Kämpferentwicklung erlebst du hautnah, wie deine Kämpferin/dein Kämpfer an Erfahrung gewinnt - natürlich basierend auf den Kampfsportarten, die du trainierst oder bei Kämpfen einsetzt. Ganz gleich, ob du schon seit deiner Kindheit auf den schwarzen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu hinarbeitest oder eher ein Box-Genie bist, das sich in seiner Jugend in den Hinterhöfen einen Namen gemacht hat: Deine Fertigkeiten werden durch deine Erfahrung definiert. In UFC 4 hast du so viel Kontrolle über deine Karriere wie noch nie zuvor, da du bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen und Karriereentscheidungen aktiv beeinflussen kannst. Welche Kämpfe du bestreitest, in welcher Gewichtsklasse du kämpfst und mit wem du eine Rivalität aufbaust, liegt ganz bei dir."UFC 4 wird ab Freitag, den 14. August weltweit auf der PlayStation 4 und der Xbox One verfügbar sein. Zusätzlich können EA-Access-Mitglieder einen frühen Zugang erhalten und haben die Möglichkeit, am Pre-Launch und an den UFC 4 Challenges teilzunehmen, die im Spiel ab dem 7. August freigeschaltet werden.Letztes aktuelles Video: KarrieremodusTrailer