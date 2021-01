Olija: Story-Trailer stimmt auf das 2D-Plattform-Abenteuer ein

Zur Einstimmung auf die Geschichte von Olija haben das Skeleton Crew Studio und Devolver Digital den folgenden Story-Trailer veröffentlicht. "Erfahrt im Video, welche katastrophalen Umstände den mittellosen Lord Faraday ereilten und wie sich sein Schicksal nach einer zufälligen Begegnung mit der rätselhaften Lady Olija gewendet hat", schreibt der Publisher. Das 2D-Plattform-Abenteuer erscheint am 28. Januar 2021 auf PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.In der Spielbeschreibung heißt es: "Olija ist ein Spiel über die Suche Faradays, eines Mannes, der Schiffbruch erlitt und nun in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen ist. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. Durch abenteuerliche Erkundungen und Erzählungen, sowie Rasiermesserscharfe Kämpfe werden Spielerinnen und Spieler eine seltsame Welt und ihre Bewohner entdecken, unter ihnen Olija, eine enigmatische Dame der sich Faraday über den Lauf der Zeit zunehmend verbunden fühlt. Inspiriert von reißerischen Geschichten und cineastischen Adventure-Spielen ist Olija eine Geschichte von der Überwindung aller Widrigkeiten."Letztes aktuelles Video: StoryTrailer