Olija: Animierter Launch-Trailer zum Pixelart-Abenteuer veröffentlicht

Devolver Digital und Skeleton Crew Studio haben haben in Zusammenarbeit mit Wizz und CRCR ein Zeichentrick-Video zu Olija veröffentlicht, das auf den Verkaufsstart des 2D-Plattform-Abenteuers am 28. Januar 2021 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch einstimmen soll:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Olija ist ein Spiel über die Herausforderungen von Lord Faraday, einem gebrochenen Mann, der Schiffbruch erlitt und nun in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen ist. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und wohlbehalten in ihre Heimat zurückzukehren." Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo des Pixelart-Abenteuers ausprobiert werden.