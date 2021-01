Olija: Das Schiffbruch-Abenteuer hat begonnen

Erkunde eine geheimnisvolle, handgemachte Welt, die von den Legenden der Seeleute und Fantasien Asiens inspiriert ist.

Führe die legendäre Harpune und finde neue Arten, dich durch Kämpfe, durch Rätsel und über Plattformen zu bewegen.

Rette andere Schiffbrüchige. Triff seltsamer Charaktere, um mehr über Terraphage und die rätselhafte Olija zu erfahren.

Wunderschöner, melancholischer Soundtrack mit Wurzeln in Flamenco, Lo-Fi und traditioneller japanischer Musik.

Stelle magische Hüte her!

Am 28. Januar 2021 haben Devolver Digital und Skeleton Crew Studio das 2D-Plattform-Abenteuer Olija für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo bis dato 91 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen und außerdem eine kostenlose Demo bereitsteht, GOG Microsoft Store und eShop kostet jeweils 14,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Olija berichtet von Faradays Abenteuer - einem Mann, der im geheimnisvollen Land Terraphage erst Schiffbruch erlitt und dann gefangen genommen wurde. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindselige Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. Durch Erkundung, Erzählung und Kampf entdecken die Spieler eine seltsame Welt und ihre Einwohner, zu denen auch Olija zählt, eine rätselhafte Dame, mit der sich Faraday im Laufe der Zeit immer stärker verbunden fühlt. Inspiriert von den Geschichten der Freibeuter und zahlreichen Abenteuern ist Olija eine Geschichte über die Begegnung mit dem Unbekannten."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer