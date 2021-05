Far Cry 6: Ubisoft will am Freitag erste Spielszenen zeigen

Ubisoft möchte Far Cry 6 ab 55,99€ bei vorbestellen ) schon vor der E3 2021 vorstellen, und zwar am 28. Mai (Freitag). Der Stream startet ab 18:30 Uhr und wird gegen 19:00 Uhr die Gameplay-Premiere enthüllen. Übertragen wird die Show auf YouTube oder auf Twitch ( Ubisoft und Xbox )."Unser Land ist wie diese Granate ... du musst unsere Leute schön fest umklammern, ansonsten gehen wir alle zusammen hoch", erklärt Antón Castillo, der Hauptgegenspieler in Far Cry 6, der von Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian) verkörpert wird. Präsident Antón Castillo (Esposito) strebt danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego (Gonzalez) darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten, um letztendlich die Führung über den fiktiven mittelamerikanischen Staat Yara zu übernehmen, der schwer an Kuba erinnert. Als moderner Guerilla-Kämpfer versucht man Castillo und sein Regime zu stürzen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dani Rojas (wahlweise männlich oder weiblich). Als Guerillakämpfer erkundet man die weitläufige Inselnation - vom üppigen Dschungel über Strände bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza. Es soll die bisher größte Spielwelt in einem Far-Cry-Spiel überhaupt sein."Um erfolgreich gegen Antón Castillos übermächtiges Regime ankommen zu können, müssen die Spieler nicht nur Einfallsreichtum zeigen, sondern auch ein Arsenal einzigartiger neuer Waffen, Fahrzeuge und tierischer Gefährten (Fangs for hire) einsetzen, wie zum Beispiel Chorizo (Dackel auf Rädern)", schreibt der Publisher.Der Open-World-Ego-Shooter soll bis Ende September 2021 (laut Geschäftsbericht von Ubisoft) für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht werden. Spieler, die Far Cry 6 auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X) übertragen.Letztes aktuelles Video: WeltpremiereTrailer