Far Cry 6: Wird in bestimmten Passagen auf die Third-Person-Perspektive setzen

Wird es einige Momente geben, in denen das Spiel in die Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) wechseln wird. Diese Abschnitte werden nicht nur auf Zwischensequenzen beschränkt sein. Wenn Hauptfigur Dani Roya z.B. Guerilla-Lager oder andere Treffpunkte (Hubs) betritt, in denen man mit anderen Charakteren interagieren kann, wird die Kameraperspektive gewechselt. Narrative Director Navid Khavari erklärte GameSpot auf Nachfrage, dass dadurch die Präsenz des Charakters in der jeweiligen Umgebung besser hervorgehoben werden soll - und natürlich auch die möglichen Charakter-Anpassungen vom Rucksack bis zur Kleidung besser zu sehen wären. Zum Vergleich: In Far Cry 5 steuerte an man eine stumme Hauptfigur komplett aus der Ego-Perspektive.Navid Khavari: "[Die Third-Person-Perspektive] in den Zwischensequenzen hatte das Team ziemlich früh ausprobiert und sie fühlte sich überraschend nahtlos an. Es fühlte sich sofort so an, als gäbe es eine größere Verbindung zu Danis Reise in der Welt, eine größere Verbindung zu der (...) Geschichte in Yara. Die Spieler werden auch in der Lage sein, ihre Charakteranpassungen in diesen (...) Story-Abschnitten zu sehen. In den Guerilla Camps können die Spieler auch ihren vollständig angepassten Charakter sehen, vom Rucksack bis zur Kleidung."Khavari schrieb, dass sich Dani in dem Kontext wie ein echter Charakter anfühlen würde - als ein Teil der Spielwelt, die man gerade erkundet. Er oder sie ist "ein Mitglied des Lagers" und sobald Dani das Lager verlässt, wechselt die Kamera wieder zur Ich-Perspektive.Außerdem wird auf die Verfolgerperspektive gewechselt, wenn man einen "Supremo-Rucksack" verwendet. Diese Rucksäcke schalten besonders Kampffähigkeiten frei, z.B. einen Flammenwerfer oder einen Mörser. "In den Supremo-Rucksack-Momenten ist der Übergang in die dritte Person beabsichtigt, damit die Spieler alle Effekte des Rucksacks sehen und seine Wirkung in Aktion besser spüren können", schreibt Khavari.Einen Level-Editor wird es in Far Cry 6 übrigens nicht geben. Seit Far Cry 2 gab es entsprechende Editoren und gerade im "Arcade-Modus" von Far Cry 5 wurden vielfältige Mods erstellt, darunter auch z.B. komplette Nachbildungen von GoldenEye 007 ( Reddit ).