Far Cry 6: Inhalte des Season Pass vorgestellt - Serien-Bösewichte in DLC-Episoden spielbar

Outfit: Blood Dragon-Ausrüstungspaket

Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon

Fahrzeug: Omega Enforcer

Waffenanhänger: KillStar

Vierbeiner auf Abruf: K-9000

Chibi-Fahrzeug: Blood Dragon Chibi

DLC Episode 1: „Vaas: Wahnsinn“

DLC Episode 2: „Pagan: Kontrolle“

DLC Episode 3: „Joseph: Kollaps“

Ubisoft hat den Season Pass für den kommenden Shooter Far Cry 6 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) enthüllt und damit einen Einblick in die geplanten Inhalte nach der Veröffentlichung gegeben. Geplant sind demnach drei DLC-Episoden, in denen man als Spieler in die Haut der charismatischen Serien-Bösewichte schlüpfen darf: Vaas aus Far Cry 3, Pagan aus Far Cry 4 und Joseph aus Far Cry 5. Dort soll man gegen die inneren Dämonen der Antagonisten kämpfen.In der Pressemitteilung ist davon die Rede, dass es sich in den DLC-Episoden um eine neue Spielerfahrung handeln soll, bei der sich die Entwickler vom Rogue-Like-Genre inspirieren lassen.Käufer des Season Pass erhalten außerdem das abgedrehte Far Cry 3: Blood Dragon als Bonus. Der Titel ist ab sofort auch separat als Classic Edition für Xbox (inkl. Series X|S), PS4 und PS5 zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es folgende Boni:Die DLC-Episoden mit den Bösewichtern werden folgendemaßen bezeichnet:Letztes aktuelles Video: Gameplay Deep Dive Trailer Die Regeln der Guerilla