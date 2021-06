Far Cry 6: Ingame-Zwischensequenz: Hauptfigur trifft den Diktator

Neben der Season-Pass-Ankündigung von Far Cry 6 ab 59,99€ bei vorbestellen ) hat Ubisoft bei der eigenen E3-Showcase noch eine längere Ingame-Zwischensequenz aus dem Shooter veröffentlicht. Zu sehen ist die erste Begegnung zwischen Dani Rojas (Hauptfigur des Spiels; hier: weibliche Version) und dem Diktator Antón Castillo.Ubisoft: "Lass dir von Antón Castillo eine Lektion in Sachen Diktatur erteilen! Mit seinem 13-jährigen Sohn Diego, der in die blutigen Fußstapfen seines Vaters tritt, hat Antón die Zukunft von Yara fest in seinen Händen."Letztes aktuelles Video: Triff den Schurken Antn CinematicFar Cry 6 wird am 7. Oktober 2021 für PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect, Ubisoft+), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Spieler, die das Spiel auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können es kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X/S) übertragen. Details zu den Editionen (Standard, Gold, Ultimate, Collector) findet ihr hier.Der Schauplatz ist das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint - das Szenario ist unschwer an Kuba angelehnt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dani Rojas (Ex-Militär; wahlweise männlich oder weiblich). Zusammen mit anderen Revolutionären versucht man das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert.Als Guerillakämpfer erkundet man die weitläufige Inselnation - vom üppigen Dschungel über Strände bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza. Es soll die bisher größte Spielwelt in einem Far-Cry-Spiel sein. Der Open-World-Shooter kann im Einzelspieler oder im Zwei-Spieler-Koop-Modus gespielt werden.