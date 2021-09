Far Cry 6: Läuft laut offizieller Specs sogar auf einer Kartoffel

Unbegrenzte Framerate

Ausführliche Personalisierungsoptionen

Hybride Eingabe und erweiterte Steuerungspersonalisierung

Multimonitor- und Breitbildsupport

In-game Benchmark für Leistungsanalyse

DirectX Raytracing (DXR)

AMD FidelityFX Super Resolution Support

Wer seine alte Nvidia GTX 960 noch einmal richtig ins Schwitzen bringen möchte, kann damit sogar das Guerilla-Abenteuer Far Cry 6 ab 59,99€ bei vorbestellen ) passabel spielen - so versprechen es zumindest die Systemvoraussetzungen, die Ubisoft gestern Abend herausgegeben hat. Wer sich die volle Raytracing-Dröhnung in 4K geben will, sollte allerdings schon eine RTX 3080 auffahren.Far Cry 6 wird am 7. Oktober 2021 für PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect, Ubisoft+), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Spieler, die das Spiel auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können es kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X/S) übertragen.1080p, 30 FPS, DirectX Raytracing AusCPU: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ oder Intel i5-4460 – 3.2 GHZ GPU: AMD RX 460 – 4 GB oder NVIDIA GTX 960 – 4 GB  RAM: 8 GB (Dual-Channel Modus) Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) 1080p, 60 FPS, DirectX Raytracing AusCPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ oder Intel i7-7700 – 3.6 GHZ GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB oder NVIDIA GTX 1080 – 8 GB RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus) Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ oder Intel i7-9700 – 3.6 GHZ GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB oder NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB  RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus) Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional) CPU: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ oder Intel i5-10600 – 4.1 GHZ GPU: AMD RX 6900XT – 16 BG oder NVIDIA RTX 3070 – 8 GB RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus) Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional) CPU: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ oder Intel i7-10700k – 3.8 GHZ GPU: AMD RX 6800 – 16 GB oder NVIDIA RTX 3080 – 10 GB  RAM: 16 GB (Dual-Channel Modus) Storage: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional) Diese Empfehlungen basieren auf Tests, bei denen das AMD FidelityFX Super Resolution Feature ausgeschaltet wurde."Letztes aktuelles Video: Offizieller StoryTrailer