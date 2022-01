Far Cry 6: Zweiter DLC "Pagan: Kontrolle" erscheint am 11. Januar

Mitte November 2021 durfte man mit dem ersten DLC für den Shooter Far Cry 6 ( ab 44,99€ bei kaufen ) in die Psycho von Vaas, dem Antagonisten an Far Cry 3 abtauchen. Nun steht der Termin für den zweiten großen Download-Inhalt fest: Ab 11. Januar wird man sich mit Pagan Min beschäftigen können und in einem Roguelite-Erlebnis erfahren, was den Gegenspieler aus Far Cry 4 motiviert und wie er seine Handlungen begründet.Dies ist die offizielle Beschreibung des DLC "Pagan: Kontrolle":Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Pagan Min, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 4, in einem brandneuen, vom Rougelite-inspirierten Erlebnis, das in den Tiefen der gestörten Psyche des Schurken spielt. Pagan: Kontrolle vermischt intensive Action und Erzählung. Dies bietet Spieler:innen die einzigartige Möglichkeit, Pagans Psyche zu erforschen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und gegen bekannte Gesichter anzutreten, während er darum kämpft, seinem Teufelskreis von Schuld und Reue zu entkommen.Der zweite DLC für Far Cry 6 steht als Teil des Season Pass zur Verfügung, es ist aber davon auszugehen, dass die Pagan-Episode ebenso wie das Vaas-Kapitel auch seperat zum Kauf für 14,99 Euro erhältlich sein wird.Der dritte und letzte DLC dreht sich um Joseph, den Erzfeind aus Far Cry 5 und wird später in diesem Jahr erscheinen.Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer Become the Villain