Far Cry 6: Ubisoft kündigt letzte DLC-Episode für nächste Woche an

Nachdem bereits die Serien-Antagonisten Vaas und Pagan ihre individuelle DLC-Episode in Far Cry 6 ( ab 44,99€ bei kaufen ) erhalten haben, ist in der kommenden Woche nun auch Joseph Seed an der Reihe, den Fans noch aus dem fünften Teil der Ubisoft-Reihe kennen dürften. Es handelt sich um die dritte und gleichzeitig auch letzte DLC-Episode, die für Far Cry 6 im Rahmen des Season Pass erscheinen wird. Schon ab dem 8. Februar 2022 wird "Joseph: Collapse" für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie Google Stadia zur Verfügung stehen.Erneut dürfen sich Spieler auf eine Roguelite-inspirierte Episode freuen, die diesmal jedoch in einer alternativen Version von Hope County aus Far Cry 5 angesiedelt ist. Anders als im Hauptspiel, werdet ihr hier jedoch in die Rolle von Joseph schlüpfen und mehr über den Schurken erfahren. Die DLC-Episode kann außerdem im Koop gespielt werden. Ubisoft bietet hier ein Buddy-Pass-System an, mit dem DLC-Besitzer einen Freund ohne weitere Kosten ins Spiel einladen können. Einzige Voraussetzung für den Mitspieler ist der Besitz von Far Cry 6.