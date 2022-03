Far Cry 6: Ubisoft startet verlängertes Gratis-Wochenende

Wenn ihr evtl. bereits mit dem Gedanken gespielt habt, euch den Ego-Shooter Far Cry 6 ( ab 34,26€ bei kaufen ) zu kaufen, euch aber bisher nicht entscheiden konntet, hilft euch vielleicht Folgendes: Ubisoft veranstaltet ein erweitertes Gratis-Wochenende Der Startschuss für dieses Event fällt im Kürze: Ab 24. März 2022, 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch Far Cry 6 auf diversen Plattformen kostenlos herunterladen und nach Herzenslust ausprobieren. Es handelt sich dabei um die Vollversion des Ego-Shooters, bei der euch keinerlei inhaltliche Einschränkungen erwarten. Es ist sogar möglich, freigeschaltete Achievements sowie den während der Gratis-Aktion erzielten Fortschritt zu übernehmen, wenn ihr euch im Anschluss für den Kauf von Far Cry 6 entscheiden solltet. Und auch die Stranger-Things-Crossover-Mission ist mit von der Partie.Allerdings solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit mit eure Probepartie lassen, da das Event zeitlich begrenzt ist. Die Laufzeit des erweiterten Gratis-Wochenendes ist bis Montag, den 28. März 2022 um 20:00 Uhr deutscher Zeit veranschlagt.