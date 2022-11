Far Cry 6: Neuer DLC Lost Between Worlds lässt die Realität weit hinter sich

Far Cry 6: Das erwartet euch in Lost Between Worlds

Releasetermin und Preis

Neues Update mit New Game Plus und Trial-Version

Der inhaltliche Nachschub für Far Cry 6 ist noch nicht vorbei: Ubisoft kündigt mit Lost Between Worlds eine neue Erweiterung an, die den Shooter in eine ganz abgedrehte Richtung bringt.Statt auf der Insel Yara eine neue Geschichte zu erleben, sorgt der DLC dafür, dass ihr euch durch mehrere Realitätsdimensionen kämpft, um einen abgestürzten Alienwesen namens Fai zu helfen. Unterwegs müsst ihr gegen kristalline Feinde kämpfen, verschiedene Gefahren meistern und Hindernisse überwinden, um spezielle Fragmente zu finden.Die Story von Far Cry 6: Lost Between Worlds beginnt für Protagonist oder Protagonistin Dani Rojas am Strand von Yara, als auf einmal etwas Unbekanntes auf der Insel abstürzt. Statt eines Meteoriten findet Dani jedoch ein Raumschiff vor, welches ihn oder sie nach einem unvorsichtigen Schuss gefangen nimmt und vor die Wahl stellt: Entweder helfen, das Raumschiff zu reparieren, oder für fünf Millionen Jahre gefangen genommen werden.Die Entscheidung ist natürlich einfach: Lieber helfen. Dafür müsst ihr als Spieler 15 Prüfungen überstehen, die in zersplitterten Dimensionen von Yara stattfinden. Die sogenannten Risse führen euch unter anderem in eine Unterwasser-Version von Esperanza oder gar in einen aktiven Vulkan. Wie das in Aktion aussieht, erfahrt ihr im Trailer:Am Ende jedes Risses erhaltet ihr ein bestimmtes Fragment, welches dem Alienwesen zur Reparatur des Schiffes dient und zugleich neue Ausrüstung für Dani freischaltet. Die wird auch zwingend benötigt, denn mit neuen Werkzeugen ergeben sich neue Wege in den einzelnen Rissen, wodurch ihr manche Dimensionen mehrfach erkunden müsst.Wer den DLC erfolgreich abschließt, schaltet zudem neue Ausrüstung für das Hauptspiel frei. Ins Detail geht Ubisoft diesbezüglich aber noch nicht.Far Cry 6: Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember 2022 und wird einzeln 20 Euro kosten. Alternativ könnt ihr den DLC mithilfe des neuen Upgrade Pass erwerben, der neben der Erweiterung außerdem den Season Pass von Far Cry 6 beinhaltet. Letzterer gewährt euch Zugang zu den drei in der Vergangenheit veröffentlichten DLCs , bei denen ihr in die Haut bekannter Far Cry-Bösewichte schlüpft.Wer hingegen noch nicht Far Cry 6 besitzt, kann außerdem die Far Cry 6: Game of the Year-Edition erwerben. Diese enthält dann das Komplettpaket, bestehend aus dem Hauptspiel, Season Pass und der neuen Erweiterung Lost Between Worlds.Wer sich hingegen noch nicht sicher ist, ob Far Cry 6 etwas für ihn ist, der kann ab sofort eine kostenlose Trial-Version herunterladen . Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht, sehr wohl aber eine inhaltliche: Die Demo enthält ausschließlich die ersten sieben Missionen der Kampagne, bei der ihr die Region Isla Santuario erkunden könnt. Sollte euch der Shooter gefallen, könnt ihr ihn nach der kostenlosen Testphase erwerben und euren Speicherstand übernehmen.Darüber hinaus veröffentlicht Ubisoft außerdem das Title Update 6, welches dem Hauptspiel einen New Game Plus-Modus hinzugefügt. Zudem gibt es nun eine Option, um ein wenig Unterstützung bei der Suche nach Sammelgegenständen zu erhalten.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer für DLC Pagan Kontrolle