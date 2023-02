Far Cry 6: Open World-Shooter am Wochenende kostenlos spielbar

Far Cry 6: So könnt ihr den Titel am Wochenende gratis spielen

Bonusinhalt für Koop-Spieler

Das vor anderthalb Jahren veröffentlichteist mittlerweile zwar häufig für weniger als die unverbindliche Preisempfehlung zu bekommen,aber nurlädt euch Entwickler und Publisher Ubisoft nämlich zu einer kostenlosen Reise auf die Insel Yara ein, und zwar. Falls ihr euch in den bisherigen Sales also nicht zum Kauf durchringen konntet, hilft das großzügig gestaltete Probewochenende vielleicht bei der Entscheidung während der nächsten Rabattaktion.Auf der offiziellen Website verraten die Verantwortlichen von Ubisoft die wichtigsten Details, die ihr für das Gratis-Wochenende von Far Cry 6 wissen müsst. So soll die kostenlose Kampagne am 16. Februar um 19 Uhr losgehen und findet am 20. Februar um 19 Uhr ihr Ende, bei den verfügbaren Plattformen gibt es keine Einschränkungen – zumindest fast.Während ihr auf der PlayStation 4 und 5 sowie dem PC via Epic Games Store oder Ubisoft Store das Spiel während dieser Zeit ohne anderweitige Konditionen umsonst testen könnt, braucht ihr auf der Xbox One und Xbox Series X | S eine. Xbox-Spieler kommen also technisch gesehen nicht kostenlos davon.Spielerisch gibt es hingegen keine Restriktionen, ihr könnt während des verlängerten Wochenendes auf Yara die Sau rauslassen und theoretisch gesehen die gesamte Story durchspielen – vorausgesetzt ihr plant genug Zeit ein, denn die Hauptgeschichte ist mit rund 25 Stunden zwar durchaus schaffbar, ein gründlicherer Inselausflug dürfte aber länger dauern.Falls ihr bis zum Ende der Aktion nicht fertig werdet und euch zum Kauf der Vollversion entscheidet, könnt ihr euren Spielfortschritt komplett mitnehmen und dann einfach dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Passenderweise ist Far Cry 6 aktuell auf allen Plattformen massiv reduziert, weshalb ihr mit einem Kauf auch nach der Gratis-Aktion noch gutes Geld spart.Wer während des Wochenendes den Koop-Modus ausprobiert, bekommt außerdem das, egal ob ihr Far Cry 6 zum ersten Mal spielt oder bereits zu Release gezockt habt. Nach dem Wochenende bekommen dann alle Koop-Spieler die besondere Waffe spendiert.Obwohl ihr am Gratis-Wochenende die kostenlosen Crossover-Updates mit Stranger Things und Rambo ausprobieren könnt, bleibt ein einziger Inhalt verwehrt:. Der abgedrehte Sci-Fi-DLC ist allerdings aktuell um die Hälfte reduziert, sodass ihr bei Interesse immerhin vergünstigt in das Alien-Abenteuer eintauchen könnt.