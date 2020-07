Tom Clancy's Elite Squad: Mobile-Rollenspiel-Ableger für Android und iOS

Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone) Screenshot - Tom Clancy's Elite Squad (Android, iPad, iPhone)

Ubisoft hat Tom Clancy's Elite Squad als Mobile-Taktik-Rollenspiel für Android und iOS angekündigt ( zur Website ). Der Free-to-play-Titel wird am 27. August 2020 erscheinen. Das von Ubisoft Owlient entwickelte Military-Mobile-RPG stützt sich auf Geschichten und Charaktere aus Tom-Clancy-Titeln wie Ghost Recon, Splinter Cell, The Division und Rainbow Six. Die Spieler können ein Team aus diversen Figuren zusammenzustellen, darunter Caveira, Sam Fisher, El Sueno, Montagne, Nomad und viele andere."Die Spieler haben Zugang zu 70 bekannten Charakteren und unzähligen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und einzigartigen Fähigkeiten, die ihnen beim Aufbau und Ausrüsten ihres schlagfertigen Squads helfen. Als Befehlshaber führen die Spieler ihre Truppe in dynamische 5x5 Kämpfe auf Schlachtfeldern wie der Operationsbasis aus Tom Clancy's The Division und Valetta und Malta aus Tom Clancy's Splinter Cell. Die Spieler müssen während des Kampfes im richtigen Moment entscheidende Befehle erteilen, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen und die gegnerische Truppe zu besiegen.""Tom Clancy's Eite Squad umfasst einen (...) Kampagnenmodus, der eine brandneue Tom-Clancy-Storyline einführt, in der sich die Spieler einer neuen Bedrohung stellen müssen, um die Welt zu retten. Die Kampagne wird mehrere Kapitel mit einer Vielzahl von freischaltbaren Soldaten und einzigartigen erzählerischen Szenen umfassen. Neben der Kampagne haben Spieler die Möglichkeit, andere Truppen herauszufordern, indem sie in der Arena heftige PvP kämpfe austragen, oder sich den epischen Gilden Kriegen für eine eindringliche und kompetitive Erfahrung anschließen."Letztes aktuelles Video: Trailer