Tom Clancy's Elite Squad: Ubisoft stellt den mobilen Ableger ein Jahr nach Release schon wieder ein

Aus, Ende, vorbei: Nur etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung stellt Ubisoft den mobilen Action-Rollenspiel-Ableger Tom Clancy's Elite Squad schon wieder ein und wird in Kürze den Stecker ziehen. Wie Eurogamer.net berichtet, hat der Publisher bereits in einem Blogbeitrag angekündigt, dass es nach dem jüngst ausgelieferten Update keine weiteren Inhalte mehr für das Spiel geben soll. Am 4. Oktober sollen dann die Server endgültig heruntergefahren werden."Das war keine leichte Entscheidung, aber nachdem wir mehrere Möglichkeiten innerhalb unserer Teams untersucht haben, kamen wir zu dem Schluss, dass es nicht länger aufrecht erhalten werden kann", heißt es seitens Ubisoft. "Wir wollen euch versichern, dass wir alle unser Bestes gegeben haben, insbesondere mit großen Updates wie Season 2, und es war eine lohnende Erfahrung mit euch, unserer leidenschaftlichen Community, zusammengearbeitet zu haben."Eine Alternative hat Ubisoft bereits vor ein paar Tagen vorgestellt: den Free-to-play-Shooter Tom Clancy's XDefiant (siehe News ), der für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Connect), Amazon Luna und Stadia erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Trailer