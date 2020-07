When I Was Young: 2D-Action zur Zeit des Vietnam-Kriegs veröffentlicht

Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC) Screenshot - When I Was Young (PC)

Am 10. Juli 2020 haben WallRus Group und Art Games Studio die im Vietnam-Krieg angesiedelte 2D-Pixel-Action When I Was Young für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo auch eine kostenlose Demo erhältlich ist, kostet 8,19 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 51 Reviews positiv).Die Macher versprechen ein einzigartiges Kampfsystem mit bruatalen Schießereien und Fallen sowie eine story-basierte Kampagne, in der man sich in neun Kapiteln auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder macht. Neben dem tropischen Dchungel, sollen auch Siedlungen und Tunnelanlangen besucht werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer