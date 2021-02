Lego: Ideas-Set "Sonic Mania Green Hill Zone" geht in Produktion

Sonic the Hedgehog, der Dauer(b)renner von Sega, erhält ein eigenes Lego-Set. Das Set auf Basis von Sonic Mania (Green Hill Level) wurde von Viv Grannell bei Lego Ideas eingereicht und wird in die Produktion gehen, weil über 10.000 Leute für das Set abgestimmt haben. Lego Ideas ist eine Plattform, auf der Benutzer eigene Ideen für Lego-Produkte einreichen können, die unter Umständen in Lego-Sets umgewandelt werden, sofern sich genug Unterstützer finden oder Interessierte auf der Website melden. Sollte die Idee umgesetzt werden, erhält der ursprüngliche Designer einen Anteil an den Einnahmen (ein Prozent).Viv Grannell über die Gewinner-Idee: "Ich habe mich fast mein ganzes Leben lang mit der Welt von Sonic beschäftigt, und sie passt so perfekt zum LEGO System, dass ich etwa ein Jahr damit verbracht habe, Unterstützung zu sammeln, damit sie realisiert werden kann. Dass 10.000 Leute hinter meinem Entwurf standen, war schon überwältigend genug, selbst mit Freunden und Familie im Rücken, aber dass er für die weitere Entwicklung ausgewählt wurde, war das aufregendste Geheimnis, das ich je hüten musste!"Jason Rice (Director of Brand Licensing bei Sega Europe): "Bei Sega haben wir die Fans immer dazu ermutigt, durch ihre eigenen Kreationen am Vermächtnis der Sonic-Franchise teilzuhaben, und es ist wunderbar zu sehen, wie diese Tradition durch das Lego Ideas Programm fortgesetzt wird. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Viv und der LEGO Gruppe und hoffen, dass wir die Fans dazu inspirieren können, ihre eigenen einzigartigen Sonic the Hedgehog-Erlebnisse für kommende Generationen zu kreieren."Das Lego-Set "Sonic Mania Green Hill Zone" soll im Laufe des Jahres weltweit erhältlich sein.