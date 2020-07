Nowhere Prophet: Postapokalyptische Kartentaktik nimmt Kurs auf PS4

Am 30. Juli 2020 werden die Sharkbomb Studios und No More Robots ihr bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Endzeit-Strategiespiel Nowhere Prophet auch für PlayStation 4 veröffentlichen, wie Marketingleiter Pip Hoskins via PlayStation Blog mitteilt : "Ich freue mich sehr, euch Nowhere Prophet zu zeigen, unser Dust-Punk, Kartenspiel, das am 30. Juli auf PS4 erscheint.Nowhere Prophet sieht euch in einem postapokalyptischen Ödland auf einem Planeten namens Soma, wo die Zivilisation zusammengebrochen ist und der Ressourcenmangel dazu geführt hat, dass jeder entweder Bandit oder Madman wurde. Am Ende steht die mysteriöse Krypta, die Sicherheit und Wohlstand für alle verspricht - jeder von ihnen ist eine zerbrechliche Karte, die auf dem Weg verwundet oder getötet werden kann. Könnt ihr eure Anhänger auf dem tückischen Pfad beschützen?Nowhere Prophet ist ein Einzelspieler-Kartenspiel prozedural generierten Karten, einem hohen Schwierigkeitsgrad und Permadeath. In einer unversöhnlichen Welt wird hier alles gegen dich gestapelt. Jedes Mitglied Ihres Decks, das Sie sammeln, kaufen oder handeln, ist entweder ein Mensch, ein loyales Tier oder eine Maschine, die Ihnen beim Überqueren des Ödlands hilft, und jedes hat seinen eigenen Namen. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn diese zwei aufeinanderfolgende Wunden erleiden, sterben sie und werden für immer aus Ihrem Konvoi entfernt.Trotz des Permadeath ist Nowhere Prophet ein Spiel über Hoffnung. Luxus euren Leuten zu teilen und Freundlichkeit auf der Straße zu zeigen ist schwer, aber letztendlich wird es eine Kraft erzeugen, die es ermöglicht, bis ans Ende der Welt zu kommen. Während Grausamkeit eine einfachere Option ist, wird euer Konvoi Schwierigkeiten haben, den Kampf ohne einen Hoffnungsschimmer fortzusetzen. Es gibt auch Boni für eure Interaktionen mit der Welt. Euer Umgang mit Religion, Wissen und Altruismus wird euch und eurem Konvoi mehr Wege und Möglichkeiten eröffnen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer