Hearthstone: Akademie Scholomance: Termin steht fest und private "Fireside Gatherings" im Vorfeld

Blizzard Entertainment hat den Releasetermin von Hearthstone: Akademie Scholomance genannt. Die nächste Hearthstone-Erweiterung wird am 6. August 2020 erscheinen. Das Add-on umfasst 135 neue Karten, wobei 40 Karten zu den Doppelklassenkarten (neue Kartenkategorie) gehören. Diese Karten können also von zwei Klassen genutzt werden.Mit Zauberschub wird ein neues Schlüsselwort eingeführt. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Effekt, der durch das Wirken eines Zaubers ausgelöst wird. Befindet sich ein Diener oder eine Waffe mit Zauberschub im Spiel, wird der Zauberschubeffekt aktiviert, sobald man einen Zauber wirkt. Ein neuer Zauber sind "Lehrbücher", mit denen Spieler sofort eine Karte entdecken können. Gleichzeitig verringern sie die Manakosten der nächsten ausgespielten Karte dieses Typs.Blizzard: "Ab heute und bis zum 29. Juli finden die Kartenenthüllungen für die neue Hearthstone-Erweiterung Akademie Scholomance statt. Sie gipfeln in einem finalen Kartenenthüllungs-Livestream am 29. Juli um 19:00 Uhr MESZ auf Twitch.tv/PlayHearthstone . (...) Aufgrund der andauernden Gesundheitsrisiken weltweit, die mit gemeinschaftlichen Treffen einhergehen, haben wir auf absehbare Zeit alle offiziellen Fireside Gatherings abgesagt und die Möglichkeit deaktiviert, öffentliche Events zu erstellen. Totzdem möchten wir sicherstellen, dass Spieler zu Hause die Möglichkeit haben, am kommenden Vorabzugangswochenende teilzunehmen. Aus diesem Grund bleiben private Events aktiv. Spieler können ihr eigenes Ein-Personen-Event anmelden, um am Wochenende vom 31. Juli bis zum 3. August ihre Kartenpackungen von Akademie Scholomance zu öffnen. (...) Bei privaten "Fireside Gatherings" zum Vorabzugang können Spieler Kartenpackungen von Akademie Scholomance öffnen, bevor die Erweiterung am 6. August offiziell veröffentlicht wird – ganz gemütlich und sicher von ihrem eigenen Zuhause aus. Private Fireside Gatherings zum Vorabzugang finden am Wochenende vor der Veröffentlichung von Akademie Scholomance statt, vom 31. Juli um 19:00 Uhr MESZ bis zum 3. August um 19:00 Uhr MESZ."Weitere Details zu den privaten "Fireside Gatherings" findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ankündigung