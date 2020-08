Hearthstone: Akademie Scholomance: Alle 135 Karten der Erweiterung im Überblick

Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone: Akademie Scholomance (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Morgen wird Hearthstone: Akademie Scholomance erscheinen. Die Erweiterung für das Sammelkartenspiel von Blizzard Entertainment wird 135 neue Karten umfassen, wobei 40 Karten zu den Doppelklassenkarten (neue Kartenkategorie) gehören. Diese Karten können also von zwei Klassen genutzt werden.Mit Zauberschub wird ein neues Schlüsselwort eingeführt. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Effekt, der durch das Wirken eines Zaubers ausgelöst wird. Befindet sich ein Diener oder eine Waffe mit Zauberschub im Spiel, wird der Zauberschubeffekt aktiviert, sobald man einen Zauber wirkt. Ein neuer Zauber sind "Lehrbücher", mit denen Spieler sofort eine Karte entdecken können. Gleichzeitig verringern sie die Manakosten der nächsten ausgespielten Karte dieses Typs. Einen Blick auf alle neuen Karten könnt ihr in der folgenden Bilder-Galerie werfen.Der Vorbereitungspatch (Update 18.0) ist bereits Ende Juli veröffentlicht worden. Das Change-Log findet ihr hier.Blizzard: "In den erhabenen Hallen dieser sagenumwobenen magischen Akademie unterrichten der (weitgehend) gute Schulleiter Kel'Thuzad und der Rest des Kollegiums die nächste Generation der Helden, von Hexenmeistern bis hin zu Kriegern und allen anderen wissbegierigen Schülern. Wir empfehlen euch, ein Doppelstudium anzustreben, und bieten euch außerdem unzählige fachübergreifende Studienrichtungen. Egal, für welches Studium ihr euch entscheidet, in Scholomance werdet ihr bestens ausgebildet. Haltet euch aber lieber von den staubigen Krypten unter dem Campus fern. Es gibt absolut keinen Grund dafür, sich darüber Sorgen zu machen, was Kel'Thuzad und sein Kult der Verdammten da unten aushecken.""Akademie Scholomance läutet die zweite Phase des Jahres des Phönix ein. Zwischen heute und der nächsten Erweiterung könnt ihr mehrere größere Updates von uns erwarten. Dazu zählen Spielbalance-Patches, neue Schlachtfeldhelden und -diener sowie ein saisonales Event. Außerdem holen wir ein neues Soloabenteuer und ein neues Schlachtfeldfeature aus unserem Zaubertresor. Und nicht vergessen - ein neuer Spielmodus ist außerdem in Arbeit! Zu diesen spannenden Entwicklungen gibt es in den folgenden Monaten mehr Details von uns."Letztes aktuelles Video: Ankündigung