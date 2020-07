The Battle of Polytopia: Moonrise: Rundenbasierte 4X-Strategie auf PC-Kurs

Einzelspieler und Onlinemehrspieler mit bis zu 12 Spielern und Matchmaking

4X-Spielstil (Auskundschaften, Ausbreiten, Ausbeuten, Auslöschen)

Spiele einen von 12 Stämmen, die alle ihre einzigartige Art, Kultur und Eigenschaften haben

Erkundung, Kriegsführung, Abbau, Aufbau und Technologieforschung bieten eine bereichernde und vielseitige Spielerfahrung

Automatisch erstelle Karten sorgen dafür, dass jedes Spiel eine komplett neue Erfahrung ist

Onlinebestenlisten zeigen die Highscores der besten Zivilisationsbauer

Fünf Kartentypen - winzig, normal, groß, riesig und massiv!

Anpassbare Kartentypen – Festland, See, Kontinente, Inselgruppe und Wasserwelt

Drei Spielmodi - Perfektion, Dominierung und Kreativ

Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC) Screenshot - The Battle of Polytopia: Moonrise (PC)

Am 4. August 2020 werden die schwedischen Entwickler Midjiwan ihr bereits für iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) erschienenes und dort über elf Millionen Mal heruntergeladenes 4X-Strategiespiel The Battle of Polytopia: Moonrise auch für PC ( Steam veröffentlichen . Die Macher schreiben: "Auf der Reise durch das Universum einer Alternativdimension landen wir in The Battle of Polytopia: Moonrise auf Square, dem bizarren Heimatplaneten der Polytopianer, 12 unterschiedlichen Stämmen mit einzigartigen Eigenschaften und Persönlichkeiten, die sich eine große Leidenschaft teilen: den Kampf! Der Spieler übernimmt die Rolle des Anführers einer dieser Stämme und wetteifert mit den anderen im Bauen und Erweitern der eigenen Zivilisation, erforscht dabei clevere Technologien und nutzt mächtige Magie.Erwählt man den Stamm der Xin-Xi? Die zurückhaltenden und dennoch abenteuerlichen Tradionalisten, die vor Änderungen und Außenseitern zurückscheuen? Oder vielleicht die für ihre Backkunst berühmten Hoodrick, die das Bogenschießen ebenso lieben wie die Natur und Pilze. Vielleicht sind es die Bardur, die sich in ihrer Stammkneipe am wohlsten fühlen und reichlich Ullefurgh trinken, ein köstliches Getränk aus Kiefernnadeln, heißem Wasser und Hasenfett. Aber ganz ehrlich, es ist etwas gewöhnungsbedürftig.In seinem überraschend tiefgehenden 4X-Spiel in Einzel- und Onlinemehrspieler bietet The Battle of Polytopia: Moonrise mit automatisch generierten Karten, anpassbaren Kartentypen in unterschiedlichen Größen und drei Spielmodi, in jeder Runde ein neues und spannendes Erlebnis."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PC