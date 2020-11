Towaga: Among Shadows: Der Kampf gegen die Dunkelheit breitet sich auf Xbox One aus

Am 25. November 2020 haben Sunnyside Games und Forever Entertainment die bereits für iOS, PC und Nintendo Switch erschienene 2D-Action Towaga: Among Shadows auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Bei 'Towaga: Im Reich der Schatten' musst du lernen, das Licht zu kontrollieren, um Horden wilder Kreaturen zu exorzieren, die dich in Stücke reißen wollen. Dein Können und deine Beharrlichkeit werden unerbittlich auf die Probe gestellt, wenn du zu Fuß im Dschungel kämpfst oder durch die Lüfte über den höchsten Tempeln saust.Entdecke zerstörerische Zauber, verbessere deine Fähigkeiten und schalte neue Ausrüstungsgegenstände frei. Dadurch erlangst du die Macht, Metnal, den Verbreiter der Leere und seine Heerscharen der Finsternis zu bezwingen. Kämpfe dich durch mehr als 70 einzigartige Levels und erkunde 4 verschiedene Spielmodi. Dabei schaltest du geschichtsträchtige Artefakte frei, durch die du mehr über die geheimnisvolle Vergangenheit der Bewohner Az'Kalars erfährst.Erkunde ein verzaubertes Land in diesem Spiel, dessen grafische Gestaltung und Zwischensequenzen an Animationsfilme angelehnt sind. Versinke im fesselnden Soundtrack, der dich auf Schritt und Tritt durch diese mystische Welt begleitet, in der du einfach nicht scheitern darfst. Tritt gegen deine Freunde an, schaffe es an die Spitze der Bestenliste und stelle dein Talent unter Beweis, indem du zahlreiche Herausforderungen meisterst, die dir alles abverlangen werden. Wirst du es schaffen, die Schatten zu besiegen und der Insel wieder Frieden zu schenken?"Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer