Towaga: Among Shadows: Der Kampf gegen die Dunkelheit tobt auch auf PS4

Am 18. Dezember 2020 haben Sunnyside Games und Forever Entertainment die bereits für iOS, PC, Nintendo Switch und Xbox One erschienene 2D-Action Towaga: Among Shadows auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Kämpfe die letzte Schlacht und rette deinen Stamm vor der Vernichtung durch das wahrhaftig Böse. Das Schicksal der Menschen liegt in deiner Hand. Bist du der Aufgabe gewachsen?Towaga Among Shadows ist ein Spiel voller Action, in dem deine Fähigkeiten und dein Durchhaltevermögen auf eine harte Probe gestellt werden. Über heiligen Tempeln lernst du, wie du das Licht meisterst und gegen Horden von wütenden Kreaturen kämpfst, die dich in Stücke reißen wollen. Entdecke verheerende Zaubersprüche, verbessere deine Fähigkeiten und schalte neue Outfits frei, die dir die Kraft geben, Metnal den Herr der Leere und seine Legion der Finsternis zu bekämpfen. Schreite durch über 60 Levels voran und experimentiere mit 4 verschiedenen Spielmodi, während du die geheimnisvolle Vergangenheit von Az'Kalar durch viele geschichtsbasierte freischaltbare Artefakte aufdeckst.Erkunde ein verzaubertes Land mit Grafiken und Videosequenzen, die von animierten Filmen inspiriert sind. Hör dir dabei den immersiven Soundtrack an, der jede deiner Aktionen begleitet in dieser mystischen Welt, in der eine Niederlage keine Option ist. Konkurriere mit deinen Freunden, schaffe es an die Spitze der Bestenliste und beweise deinen Mut, indem du von der großen Auswahl von Erfolgen auf deinem Weg triumphierst! Wirst du derjenige sein, der die Schatten besiegt und den Frieden zurück zur Insel bringt?"Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer