S.C.A.R.: Retro-Shooter ballert sich in den Early Access

Am 15. Juli 2020 haben die Savage Studios und Audio Visual Enterprises den an Quake und Co. erinnernden Retro-Shooter S.C.A.R. (Simulating Carnage and Rockets) im Early Access für PC veröffentlicht, wo er bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam kostet 4,99 Euro. Der Preis soll im Verlauf der Entwicklung allerdings angehoben werden. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar.Die Macher beschreiben S.C.A.R. als klassischen Ego-Shooter, in dem man es mit Horden von Monstern und mutierten Bestien zu tun bekommt, die einem ans Leder wollen. Neben jede Menge Blut, Gegner, Levels und Waffen werden auch Portale, ein Greifhaken sowie passend aggressive Musik versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer