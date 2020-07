Primordials of Amyrion: Fantasy-MOBA bereitet sich auf den Early Access vor

Herr über das Land - Kämpfe um die Herrschaft über das Reich ohne die Last der Bevormundung. Dabei ist langfristiges Management besser als kurzfristige Lösungen.

Wähle deinen Weg - Verbessere deine Primordials, Champions, Lakaien und Türme, um die Armee eines Gegners zurückzuschlagen.

Kampf von Verstand und Willenskraft - Stelle deinen Mut in 1v1-Duellen auf die Probe. Keine Teammitglieder können dir den Ruhm rauben oder deinem Namen Schande bringen.

Verstärke deine Kräfte - Entfessele verheerende aktivierbare Fähigkeiten, um beherzte Lakaien zu unterstützen, die in einen brutalen Zermürbungskrieg marschieren.

Verwalte deine Ressourcen - Investiere deine Ressourcen schnell, um zu einem vernichtenden Schlag auszuholen, oder baue eine Wirtschaft auf, um langfristig die Oberhand zu behalten.

Screenshot - Primordials of Amyrion (PC) Screenshot - Primordials of Amyrion (PC) Screenshot - Primordials of Amyrion (PC) Screenshot - Primordials of Amyrion (PC) Screenshot - Primordials of Amyrion (PC)

Am 6. Oktober 2020 wollen die kroatischen Entwickler GD Entertainment zusammen mit Publishing-Partner Wiregames das Tug-of-War-MOBA Primordials of Amyrion im Early Access für PC veröffentlichen. Via Steam und Epic Games Store kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Für den 29. Juli ist zudem eine Closed Beta geplant, für die man sich auf der offiziellen Website einschreiben kann.In der Spielbeschreibung heißt es: "Primordials ist eine Ein-zu-Eins-MOBA, bei der die Spieler Königreiche regieren und Armeen für den Krieg aufstellen, um ihre Macht auszuweiten. Einer wird sich erheben, viele werden zugrunde gehen. Kämpfe in 1v1-Duellen gegen andere Primordials und ihre Armeen, während du gleichzeitig auf eine ausgewogene Verwaltung deiner Ressourcen achten und die Verbesserungen für deine Gebäude, Champions und Lakaien wählen musst, die dir auf dem Schlachtfeld den entscheidenden Vorteil verleihen. Nicht einmal der größte Primordial kann alle Einheiten auf dem Schlachtfeld kontrollieren, aber einige verfügen über Fähigkeiten und ultimative Fähigkeiten, die in der Schlacht das Blatt zu deinen Gunsten wenden können."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer