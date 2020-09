Primordials of Amyrion: Fantasy-MOBA startet in die Open Beta

Am 14. September 2020 ist das Tug-of-War-MOBA Primordials of Amyrion in die offene Betaphase gestartet, wie die kroatischen Entwickler GD Entertainment und Publishing-Partner Wiregames bekannt geben. Der Open-Beta-Client kann kostenlos über Steam oder den Epic Games Store heruntergeladen werden. Gegenüber der Closed Beta können zwei neue Champions (Armaros und Angie) sowie neue Primordials (Vellamon und Yordian) ausprobiert werden. Die offene Testphase endet am 21. September. Für den 6. Oktober ist dann der Early-Access-Start angesetzt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Primordials ist ein 1v1-Strategiespiel, bei dem die Spieler Königreiche regieren und Armeen für den Krieg aufstellen, um ihre Macht auszuweiten. Einer wird sich erheben, viele werden zugrunde gehen. Kämpfe in 1v1-Duellen gegen andere Primordials und ihre Armeen, während du gleichzeitig auf eine ausgewogene Verwaltung deiner Ressourcen achten und die Verbesserungen für deine Gebäude, Champions und Lakaien wählen musst, die dir auf dem Schlachtfeld den entscheidenden Vorteil verleihen. Nicht einmal der größte Primordial kann alle Einheiten auf dem Schlachtfeld kontrollieren, aber einige verfügen über Fähigkeiten und ultimative Fähigkeiten, die in der Schlacht das Blatt zu deinen Gunsten wenden können."Letztes aktuelles Video: Early Access TerminTrailer