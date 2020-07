eFootball PES 2021 Season Update: Konami kündigt das Upgrade und weitere Editionen an

"Season Update: PES 2021 ist eine aktualisierte Version des letztjährigen Titels, eFootball PES 2020, mit den neuesten Spielerdaten und Klubaufstellungen. Aufgrund des verzögerten Saisonendes vieler Ligen werden die aktuellsten Daten für bestimmte lizenzierte Ligen und Mannschaften über einen Day-One-Patch verfügbar sein (Internetverbindung erforderlich).

UEFA Euro 2020-Inhalte: Im Vorfeld des realen Turniers im Jahr 2021 werden die offiziellen Inhalte der UEFA Euro 2020 zum Launch von PES 2021 enthalten sein. Mit dem Offline-Turniermodus der UEFA Euro 2020, allen 55 UEFA-Nationalmannschaften, dem Wembley-Stadion und vielem mehr ist das die beste Möglichkeit, das Turnier vor und nach dem Sommerdebüt zu erleben.

Iconic Moment Series: Mit der neuen myClub-Reihe erleben Spieler unvergessliche Momente aus den Karrieren aktueller und ehemaliger Fußball-Superstars und lassen sie so neu aufleben."

"Klassische Edition: Das Coverdesign der klassischen Version von PES 2021 zeigt mit Lionel Messi einen der größten Fußballer aller Zeiten. Diese Edition wird physisch im Handel sowie als digitaler Download zu einem Preis von 29,99 Euro verfügbar sein.

Partnerklub-Edition: Zum ersten Mal können Fans exklusiv über digitale Plattformen spezielle Klub-Editionen von PES 2021 kaufen und erhalten damit zahlreiche Zusatzinhalte. Die für den FC Bayern München, FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United und Arsenal FC erhältliche brandneue Klub-Edition beinhaltet einzigartige, vereinsspezifische Inhalte wie myClub-Kader, Spieler der Iconic Moment Series, exklusive Trikots, besondere Vereinsmenüs und vieles mehr. Der Preis der Klubedition liegt bei 34,99 Euro.

Loyalität zählt sich aus: Um die engagiertesten und treuesten Spieler der Reihe zu würdigen, gibt es einen Rabatt in Höhe von 20%, wenn die Klubedition von PES 2021 über eFootball PES 2020 (einschließlich Lite) erfolgt.

Veteranenbonus: Darüber hinaus wird es für diejenigen, die den myClub-Modus in eFootball PES 2020 gespielt haben, einen Veteranenbonus mit verschiedenen Belohnungen geben, die von den im Spiel erreichten Meilensteinen abhängen. Einzelheiten zu Belohnungen und Meilensteinen werden auf der offiziellen Website verfügbar sein."

Konami Digital Entertainment hat das eFootball PES 2021 Season Update offiziell angekündigt. Es wird ab dem 15. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One für 29,99 Euro zur Verfügung stehen."eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) bietet alle beliebten Features und das Gameplay von eFootball PES 2020 (...) Neben den aktualisierten Spieler- und Vereinsupdates der neuen Saison enthält das Spiel auch den exklusiven Modus der UEFA Euro 2020 samt dazugehörender Inhalte im Vorfeld des neu angesetzten realen Turniers", schreibt der Publisher.Der Titel ist also eine aktualisierte Version von eFootball PES 2020 bzw. ein Upgrade für das Spiel mit neuen bzw. aktualisierten Daten, während die Entwickler an der "nächsten Generation" der Fussball-Simulation arbeiten.Jonas Lygaard (Senior Director Brand & Business Development): "Da wir uns die nötige Zeit nehmen, um den Grundstein für die Zukunft des eFootball PES-Franchise zu legen, ist es wichtig für uns, auf unser Vermächtnis zurückzublicken und kontinuierlich danach zu streben, alle Aspekte des Spiels zu verbessern. PES 2021 bietet unseren Spielern preisgekröntes Gameplay und die aktuellsten Saisondaten sowie vollständig exklusive Teams und Inhalte zu einem überzeugenden Preis. Ich möchte diesen Spielern und unserer engagierten Community für ihre Unterstützung bei der Umstellung auf die neueste Hardware und eine völlig neue Engine danken, die die Fussballsimulation neu definieren wird."Letztes aktuelles Video: AnkündigungstrailerDie wichtigsten Features im Überblick (laut Hersteller):Klassische Edition und Klub-Edition