eFootball PES 2021 Season Update: Standalone-Spiel ab heute verfügbar

Konami hat angekündigt, dass das Standalone-Sportspiel eFootball PES 2021 Season Update heute auf PlayStation 4, Xbox One und PC (via Steam) veröffentlicht wird. Der Titel erscheint als Download und als physische Ausgabe zu einem Preis von je 29,99 Euro. Die Download-Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One sind ab sofort verfügbar, die Version für Steam wird erst am Abend freigeschaltet."Als vollständiger Standalone-Titel liefert eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) alle beliebten Features und das Gameplay von eFootball PES 2020, das auf der E3 2019 als „Best Sports Game“ ausgezeichnet wurde, und mehr. Zusammen mit den aktuellsten Spieler- und Mannschaftsdaten der neuen Saison bietet das Spiel zudem weiterhin den exklusiven UEFA EURO 2020™-Modus und weitere Inhalte zum Turnier, das ins nächste Jahr verschoben wurde.Aufgrund des verzögerten Abschlusses zahlreicher Ligen und der damit verbundenen Verzögerung im gesamten Spielbetrieb werden einige Ligen und Lizenzen mithilfe eines Day-One-Patches auf den aktuellsten Stand gebracht. Andere Ligen wiederum erhalten ein großes Update via Data Pack nach dem offiziellen Launch. Alle Informationen dazu hier Die diesjährige Standard-Edition von eFootball PES 2021 SEASON UPDATE bietet den Fans ein historisches Cover-Design – die vier eFootball PES-Botschafter für diese Saison zusammen vereint: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alphonso Davies und Marcus Rashford. Die PES 2021 Standard-Edition ist physisch und digital zu einem Preis von 29,99 Euro UVP verfügbar.Alle vier Botschafter präsentieren zudem die brandneuen Klub-Editionen für eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, die über digitale Plattformen zu einem Preis von 34,99 Euro UVP bereitstehen. Jede Klub-Edition, fünf insgesamt, beinhaltet einen Iconic Moment Series-Spieler, das komplette myClub-Team und vieles mehr.Spieler, die bereits PES 2020 oder PES 2020 LITE spielen, können beim Kauf einer Klub-Edition 20% sparen, wenn sie bis zum 29. Oktober 2020 über das Ingame-Menü der beiden Titel den Kauf abschließen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer