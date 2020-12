eFootball PES 2021 Season Update: Data Pack 3.0 verfügbar

Frank Lampard (Ikonische Partie: 30.04.2005)

Petr Cech (Ikonische Partie: 19.05.2012)

Johan Cruijff (Ikonische Partie: 01.03.1978)

Patrick Kluivert (Ikonische Partie: 02.02.2002)

Karl-Heinz Rummenigge (Ikonische Partie: 27.09.1980)

Franz Beckenbauer (Ikonische Partie: 08.05.1976)

Lothar Matthäus (Ikonische Partie: 21.11.1992)

"Das Heimstadion des FC Barcelona, das Camp Nou, wurde optisch überarbeitet

Der offizielle Winterball der russischen Premier Liga 2020/21 wurde hinzugefügt

Fünf neue Schuhmodelle von Adidas: Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur

Neues Schuhmodell von Nike Phantom GT Elite"

Konami meldet, dass das Data Pack 3.0 für eFootball PES 2021 Season Update ab 24,50€ bei kaufen ) (kostenlos) für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zum Download bereitsteht.Insgesamt 85 Spielergesichter werden mit dem Data Pack 3.0 entweder neu implementiert oder stark überarbeitet - enthalten sind unter anderem Spieler wie Roger Ibañez (AS Rom), Jérémy Doku (Rennes), Pedri (FC Barcelona), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) sowie Orkun Kökcü (Feyenoord). Auch 100 Team-Trikots wurden überarbeitet, dazu zählen mitunter die Nationalmannschaften von Brasilien, Italien, Wales und Bulgarien, aber auch Vereine wie AS Monaco, AS Rom und FC Nantes.Von heute an wird es neue Iconic-Moment-Series-Spieler in PES 2021 geben, die innerhalb verschiedener myClub-Kampagnen auftreten. Weitere Spieler folgen im nächsten Monat. Mit dabei sind:Abschließend bietet das Data Pack 3.0 ab sofort noch folgende Neuerungen:Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer