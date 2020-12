eFootball PES 2021 Season Update: Anpfiff für die eSports-Liga und die kostenlose Lite-Version

Am 7. Dezember 2020 hat Konami Digital Entertainment sowohl die Saison 2020/2021 in der eFootball.League gestartet als auch die Free-to-play-Ausgabe eFootball PES 2021 Lite für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Letztere kann kostenlos via Steam PlayStation Store und Microsoft Store heruntergeladen werden. Der Publisher schreibt: "PES 2021 LITE bietet den kompletten Zugang zu allen Inhalten des beliebten myClub-Modus, der es Spielern ermöglicht, eine ganz eigene Traum-Elf zu kreieren, die dem eigenen Spielstil und den Vorlieben entspricht. Junge Talente können zu Superstars trainiert oder Legenden direkt verpflichtet werden.Die 'Iconic Moment Series', neu in diesem Jahr veröffentlicht, ist die aktuellste Möglichkeit, das eigene myClub-Team zu verbessern. Diese Versionen starker Spieler basieren auf bemerkenswerten Momenten der Karriere ehemaliger und aktueller Superstars und sorgen für erhöhte Werte, die den ikonischen Moment einfangen.PES 2021 LITE bietet zudem Zugang zu Matchday, dem kompetitiven PvP-Modus, in welchem die Spieler an großen Events teilnehmen, die auf real stattfindenden Partien und großen Rivalitäten fußen. Matchday bildet außerdem die Grundlage der eFootball.Open, dem Turnierformat, das alle Spieler aller Spielklassen willkommen heißt. Diejenigen, die in den eFootball.Open am erfolgreichsten sind, bekommen die Chance, von den professionellen Fußballklubs der eFootball.Pro-Liga verpflichtet zu werden.Wer sich zunächst über Spiele gegen den Computer verbessern möchte, der kann in PES 2021 LITE mit 'Lokales Spiel' und 'Training' vorerst offline trainieren. Abschließend wird auch die Funktion in PES 2021 LITE für PlayStation 4 und PC enthalten sein, sich über die Editierfunktion eigene Trikots, Wappen, Teamnamen und mehr zu gestalten. Für nahezu unendlich viele verschiedene Designs sorgt das Feature des Daten-Imports von anderen Spielern."Letztes aktuelles Video: Lite Launch Trailer