ILY: Pilziges Rätselspiel für PC veröffentlicht

Am 16. Juli 2020 haben FreeAnimals_Software und Dnovel das Puzzle-Spiel ILY für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 23. Juli ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch kooperativ spielbaren Titels gewährt (4,43 Euro statt 7,39 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind sogar 100 Prozent von 52 Reviews positiv).In der wohl maschinell übersetzten Spielbeschreibung heißt es etwas wirr: "Pilze-kombinieren Sie einige der Eigenschaften von Pflanzen und Tieren. Pilze sind in allen ökologischen Nischen vorhanden - im Wasser und an land, im Boden und auf verschiedenen anderen Substraten. Ethnobotanist und Befürworter der Psychedelik Terence McKenna, in seinem Buch 'Nahrung der Götter: die Suche nach dem echten Baum des Wissens', sagte, dass der menschliche erektil zu einer vernünftigen person durch eine Begegnung mit 'magischen Pilzen', die die psychedelische psilocybin enthalten entwickelt. Er nannte es die stoned monkey Hypothese. Im Spiel ILY (I Love You) Ereignisse treten im Kopf des Körpers in einem Zustand des Schlafes! Unsere Aufgabe ist es, Rätsel von Pilzen oder menschliches Bewusstsein zu lösen, um Antworten zu finden, gehen wir auf eine Reise durch die Welt des Spiels."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer