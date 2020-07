Radical Rabbit Stew: Tierische Puzzle-Action springt auf PC und Konsolen

Schillernde Rätsel - nimm es mit Rätseln und Herausforderungen mit verschiedenen Hasengegnern auf und erwirb spielverändernde Löffel, die die Rätsel frisch und unterhaltsam halten.

Kämpfe mit übergroßen Bossen - stelle dich einzigartigen Bossen, die unterschiedliche Eroberungstaktiken erfordern. Ob es darum geht, gegnerische Hasen als Munition zu verwenden oder einfahrenden Zügen auszuweichen und die Fahrer auszuschalten - du musst kreativ denken, um jeden einzelnen zu besiegen.

Prächtige Arcade-Grafik - witzige und schillernde Pixelgrafiken, die das beliebte Arcade-Genre abrunden und ihm huldigen.

Brutzelnde Pick-up-and-Play-Action - genieße eine Mischung aus ausgedehnten, seitlich scrollenden Levels und kürzeren Einzelbildschirm-Layouts und die Freiheit, in häppchengroße Sitzungen zu hüpfen oder die Welten dieser Hasenschlingel auf einen Streich zu meistern.

Gewürzter Couch-Multiplayer - hüpf auf die Couch, um in einem wettbewerblichen und dennoch unbeschwerten Multiplayer-Modus gegen Freunde anzutreten.

Am 16. Juli 2020 haben Pugstorm und Sold Out den tierischen Action-Arcade-Puzzler Radical Rabbit Stew für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Microsoft Store eShop und Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 23. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 15,99 Euro), im PlayStation Store , wo für zwei Euro mehr auch eine Digital Deluxe Edition mit Soundtrack, exklusivem Design und acht Avataren erhältlich ist, hingegen nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Halte deine Superlöffel bereit und hau die verrückten Hasen in die Pfanne, um die Sternenköche zu befreien - aber überlege schnell, sonst greifen die Hasen an! Mit mundgerechter Pick-up-and-Play-Action, rasantem Hau-den-Hasen-Gameplay, schillernden Rätseln, Kämpfen gegen übergroße Bosse, saftigen Pixelgrafiken und einem brutzelnden Soundtrack ist das haarsträubende Action-Arcade-Rätselspiel Radical Rabbit Stew die perfekte Wahl für neue Spieler und für 16-Bit-Retro-Fans."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer