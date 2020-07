King of Seas: Piraten-Rollenspiel für PC und Konsolen angekündigt

Mit King of Seas haben die italienischen Entwickler 3DClouds ein Action-Rollenspiel mit Freibeuter-Szenario angekündigt, das Ende 2020 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch vom Stapel laufen soll (zur offiziellen Website ). Auf Steam kann man das Piratenabenteuer bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "King of Seas ist ein Action-Rollenspiel, das in einer tödlichen, prozedural generierten Piratenwelt spielt. In einer grausamen Handlung kämpfst du darum, das wiederzuerlangen, was dir genommen wurde und begibst dich auf ein episches Abenteuer in einer fantastischen Welt, voller Schlachten, vergessenen Inseln und Schätzen. Ein Universum voller faszinierender Charaktere und atemberaubender Missionen wird dich auf deinem Streben, der König aller Piraten zu werden, gefesselt halten."