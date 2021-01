King of Seas: Piraten-Rollenspiel sticht Mitte Februar in See

Avast landlubbers! The sea action RPG King of Seas will launch on February 18th, 2021 for PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One. Mark the date and wishlist the game on Steam!#kingofseas #pirates pic.twitter.com/uUVPWgl6kt



— 3DClouds (@3DClouds) January 14, 2021

Nachdem der Stapellauf Ende 2020 nicht geklappt hat, wollen die italienischen Entwickler 3DClouds ihr Action-Rollenspiel King of Seas jetzt am 18. Februar 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen Der Preis soll 24,99 Euro betragen. Auf Steam kann man das folgendermaßen beschriebene Freibeuterabenteuer bereits auf die Wunschliste: "King of Seas ist ein Action-Rollenspiel, das in einer tödlichen, prozedural generierten Piratenwelt spielt. In einer grausamen Handlung kämpfst du darum, das wiederzuerlangen, was dir genommen wurde und begibst dich auf ein episches Abenteuer in einer fantastischen Welt, voller Schlachten, vergessenen Inseln und Schätzen. Ein Universum voller faszinierender Charaktere und atemberaubender Missionen wird dich auf deinem Streben, der König aller Piraten zu werden, gefesselt halten."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer