King of Seas: Piraten-Rollenspiel auf Mai verschoben

Es gibt eine weitere Verschiebung für King of Seas : Die italienischen Entwickler 3DClouds wollen ihr Action-Rollenspiel laut Gematsu.com nicht mehr am 18. Februar 2021, sondern erst im Mai für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen.Gleichzeitig wurd verkündet, dass man Team 17 als Publisher gfeunden habe, wodurch erst einmal weitere Ressourcen in den Feinschliff des Spielablaufs sowie die Übersetzungen in diverse Sprachen (darunter auch Deutsch) fließen sollen. Der Preis soll 24,99 Euro betragen. Steam erläutert den Ablauf des Freibeuterabenteuers folgendermaßen:"King of Seas ist ein Action-Rollenspiel, das in einer tödlichen, prozedural generierten Piratenwelt spielt. In einer grausamen Handlung kämpfst du darum, das wiederzuerlangen, was dir genommen wurde und begibst dich auf ein episches Abenteuer in einer fantastischen Welt, voller Schlachten, vergessenen Inseln und Schätzen. Ein Universum voller faszinierender Charaktere und atemberaubender Missionen wird dich auf deinem Streben, der König aller Piraten zu werden, gefesselt halten."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer